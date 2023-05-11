Экс-футболист ЦСКА Соломатин: ненависти и вражеских чувств к «Спартаку» сейчас уже нет

Бывший футболист ПФК ЦСКА Андрей Соломатин, который по окончании карьеры стал активным болельщиком армейцев, высказался о взаимоотношениях фанатов в нынешних реалиях. По его словам, сейчас ненависти и вражды между фанатами топ-клубов РПЛ нет.

«Сейчас и, думаю, уже на долгие годы между активами [активными фанатами] клубов наступило перемирие. В одном окопе могут находиться фанаты ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Ребята сейчас даже не представляют, что они могут схлестнуться друг с другом. Другой момент: общались сегодня с друзьями, с кем были на фанатке, то есть действительно ярые «кони». И ребята такие: «Блин, а что, сегодня футбол? Мы забыли про Кубок».

До такой степени дошло даже. Раньше выходил календарь — и люди прямо жизнь под него подстраивали. А сейчас дошло до того, что за час до игры вспоминают о матче. Конечно, когда играем против «Спартака», надо выигрывать — и быть выше них в таблице. Но такой ненависти и каких-то вражеских чувств сейчас нет», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».