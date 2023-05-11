«Здесь много чёрных пятен». Гуренко — о деле солигорского «Шахтёра» в Беларуси

Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко отреагировал на новость о лишении солигорского «Шахтёра» золотых медалей за победу в чемпионате страны из-за участия в договорных матчах. Экс-футболист считает, что в этом деле много чёрных пятен.

«Если это были сдачи игр, договорные матчи, то всё правильно — участники должны понести наказание. Если же это было стимулирование третьей стороной, то я не вижу здесь никакого криминала или чего-то противоправного. Вот если бы судью отблагодарили — другое дело. А если, например, болельщик клуба скажет: «Ребята, сыграйте достойно, и я принесу пиццу в раздевалку на всю команду». Это как будет расценено?

На мой взгляд, в этом деле много чёрных пятен. У нас одни догадки. Никто ведь в федерации публично не объясняет, в чём конкретно провинились участники дела. Там просто сослались на статьи Дисциплинарного кодекса и подробно не расписали, почему именно такое наказание, что именно натворил каждый из фигурантов дела. Почему с «Шахтёра» сняли 50 очков, а с «Энергетика» — 30? Почему не 100, 80 или 44? Много вопросов.

Считаю, БФФ должна разобраться, где стимулирование, где сдача матча, где «договорняк». Это три разных понятия. А то у нас под одну статью могут подогнать что угодно», — приводит слова Гуренко телеграм-канал BYsport.