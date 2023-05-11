Ташуев отреагировал на лишение «Шахтёра» чемпионства из-за подозрения в договорных матчах

Бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Александр Ташуев отреагировал на решение АБФФ лишить команду чемпионства из-за подозрения в организации договорных матчей.

«Для меня эта ситуация вызывает удивление. Оставалось пять туров до того, как я перешёл в «Ахмат», если я не ошибаюсь. Просто играли в футбол, матчи были серьёзные, от ножа. Потом был какой-то матч уже после меня с «Белшиной», когда такая информация проскакивала. Но не знаю, что там было. «Белшина» для «Шахтёра» — не соперник. Но медаль чемпионскую мне передали! Никто её не заберёт. Я был в Турции, где у меня стажировалась группа тренеров PRO, и там мне вручили грамоту и вымпел за заслуги от Федерации футбола Беларуси. Всё нормально, а тут такое. Вообще не понимаю, что это такое. Не могу сказать, не знаю нюансов, чтобы делать выводы. Не боюсь ли, что может начаться расследование? Уже давно идёт какое-то расследование, если я не ошибаюсь. Нечего бояться, я же тренер», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.