Гладилин: может, Дуарте ещё по-русски не понимает и поэтому ошибается

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте, которого с момента перехода в московский клуб критикуют за неубедительную игру в обороне и ошибки. Гладилин предположил, что Дуарте, возможно, ещё плохо понимает русскую речь, поэтому допускает ошибки.

«Даже не знаю, что делать с Дуарте. Стоит отметить, что он мало провёл матчей в РПЛ, а когда выходил, то допускал грубые ошибки. Оценить его игру сложно — может, он волнуется, не нашёл себя или плохо понимает по-русски? Или, может, ещё не привык к команде? Здесь нужно разобраться, в чём причина такой игры.

Я до перехода в «Спартак» про Дуарте ничего не слышал, но ведь по каким-то причинам его купили, верно? Молодой здоровый парень с неплохими данными для центрального защитника. Но пока играет с очень грубыми ошибками, поэтому пока непонятно, что он из себя представляет.

Дуарте — легионер, за которого заплатили деньги и наверняка дали ему солидную зарплату, поэтому держать в запасе его особого смысла нет. «Спартак» же покупал его с какой-то целью, но вряд ли эта цель была в том, чтобы Алексис сидел на лавке, ведь у нас и своих кандидатов на это место полно. Следует узнать у Абаскаля, нужен ли ему Дуарте. Этот вопрос должны задать журналисты Гильермо, чтобы он рассказал, в какой роли он видит Алексиса. Вот тогда всем сразу станет понятно, чего в клубе ждут от Дуарте, а наши разговоры — лишь предположения», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».