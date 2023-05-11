Соломатин: самый суровый тренер у меня был в Южной Корее — он избил футболиста

Бывший игрок ПФК ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о футбольном тренере, с которым работал в Южной Корее. По словам экс-футболиста, возрастной корейский специалист был самым суровым наставником в его карьере. Однажды этот тренер избил футболиста своей команды.

«Самый суровый тренер был у меня в Южной Корее. Однажды он вызвал игрока к себе — за то, что тот плохо тренировался. То ли что-то ему не понравилось, то ли игрок посмотрел не так. И тренер просто [поколотил] его сначала бутсой, а потом как дал двухлитровой бутылкой по голове! Это был самый возрастной тренер Кореи. Ему уже далеко за 70 было.

Мог ли футболист ему ответить? Ну это Корея. Там, если ты старшего ударишь, можешь и отъехать. Другие законы. Был свидетелем, как два мужика вышли из бара, стояли друг напротив друга и кричали. Но никто другого не тронул. Потому что если один старше хотя бы на день, у младшего были бы проблемы. Вот и побоялись.

Поэтому тот игрок всё стерпел, сказал: «Спасибо, учитель». Зашел в автобус — и начал автобус бить. Прямо голыми кулаками», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».