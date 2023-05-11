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Соломатин: Дзюба — специфический товарищ, но качественный футболист

Соломатин: Дзюба — специфический товарищ, но качественный футболист
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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. 34-летний форвард присоединился к железнодорожникам в зимнее трансферное окно и сразу стал основным игроком команды. Он уже успел провести за «Локо» в РПЛ девять матчей, забить восемь голов и отдать четыре результативных передачи.

«Удивлён ли я успехам Дзюбы? Не сказал бы. К нему у меня фанатское отношение. Потому что он — Дзюба. Но по-игроцки рад за него, качественный футболист. Конечно, он специфический товарищ. Помним же момент, где Артём от Богданыча (Семака) отвернулся, чтобы руку не жать. Возможно, это обида помогает ему. Хочет доказать, что футболист. В этом плане — молодец», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».

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