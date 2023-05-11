Мухин: сложнее всего в карьере обороняться было против Тимура Сулейманова

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал самого сильного дриблёра, против которого ему доводилось играть. Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля лучшим дриблёром мира среди игроков старше 23 лет.

«Карраскаль — самый сильный дриблёр, против которого приходились обороняться? Нет. Самый сильный — Тимур Сулейманов (смеётся). За всю карьеру против него было сложнее всего играть», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».

Максим Мухин и Тимур Сулейманов на молодёжном уровне вместе выступали за академию московского «Локомотива».

В текущем сезоне 23-летний Сулейманов провёл 24 матча в составе «Пари Нижний Новгород» в Российской Премьер-Лиге, забил в них десять мячей и отдал одну результативную передачу.