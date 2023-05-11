Александр Мостовой: «Торпедо» и «Химки» заслужили вылет из РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Торпедо» и «Химки» заслужили выбывание из высшего российского дивизиона по итогам сезона-2022/2023.

«Жалко или нет, но «Торпедо» и «Химки» заслужили этот вылет. Но мы ещё во время зимней паузы говорили, что эти команды — претенденты на вылет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков после 26 проведённых матчей. У «Торпедо» в активе 13 очков.

В заключительной части нынешнего сезона команда Андрея Талалаева сыграет со «Спартаком», «Ахматом», «Уралом» и «Пари НН», а коллектив Пепа Клотета ожидают матчи с ЦСКА, «Динамо», «Оренбургом» и «Локомотивом».