Александр Мостовой: «Торпедо» и «Химки» заслужили вылет из РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Торпедо» и «Химки» заслужили выбывание из высшего российского дивизиона по итогам сезона-2022/2023.
«Жалко или нет, но «Торпедо» и «Химки» заслужили этот вылет. Но мы ещё во время зимней паузы говорили, что эти команды — претенденты на вылет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По состоянию на текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков после 26 проведённых матчей. У «Торпедо» в активе 13 очков.
В заключительной части нынешнего сезона команда Андрея Талалаева сыграет со «Спартаком», «Ахматом», «Уралом» и «Пари НН», а коллектив Пепа Клотета ожидают матчи с ЦСКА, «Динамо», «Оренбургом» и «Локомотивом».
- 11 мая 2023
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:08
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:07
-
16:06
-
16:06
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:51