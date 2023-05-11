Агент Чистякова: приоритет — остаться в «Зените»? Приоритет Дмитрия в том, чтобы играть

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе из Санкт-Петербурга.
«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель — остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.
Действующий контракт 29-летнего Чистякова с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 11 матчах в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. Кроме того, футболист сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России текущего сезона и также не отметился результативными действиями.
- 11 мая 2023
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