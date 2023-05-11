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Марсело Бьельса близок к назначению в сборную Уругвая

Марсело Бьельса близок к назначению в сборную Уругвая
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Бывший главный тренер «Лидс Юнайтед» и «Атлетика» из Бильбао Марсело Бьельса вскоре должен возглавить национальную сборную Уругвая. Об этом сообщает журналист телеканала Teledoce Родриго Романо.

По сведениям источника, в эти выходные 67-летний специалист прибудет в Монтевидео, чтобы подписать контракт с уругвайской футбольной ассоциацией. Презентация нового главного тренера сборной Уругвая и его первая пресс-конференция запланированы на следующую неделю.

Последним местом работы Бьельсы был «Лидс Юнайтед». Аргентинский тренер покинул английский клуб в феврале 2022 года. Сборная Уругвая под руководством Диего Мартина Алонсо на чемпионате мира в Катаре не сумела преодолеть групповой этап.

Предыдущий тренер уругвайской команды, Оскар Табарес, был уволен в ноябре 2021 года. Со сборной он работал более 15 лет.

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