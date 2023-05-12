Главный тренер «Фиорентины» Итальяно прокомментировал поражение в матче с «Базелем»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Базелем» (1:2).
«На мой взгляд, мы провели хорошую игру. Такие команды, как «Базель», могут воспользоваться своими шансами. Нашей главной проблемой было то, что мы не забили второй гол, когда доминировали в игре. Однако они выиграли только первый матч, и мы воспользуемся своими шансами. Я убеждён, что они у нас всё ещё есть.
Мы знали, что они опасны на стандартах, и они дважды наказали нас в этих ситуациях. Мы подошли к игре хорошо, поэтому так жаль. Они будут низко защищаться, нам нужно будет избежать ошибки, которую мы допустили в этот раз, позволив им контратаковать», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.
Видео: Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене
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