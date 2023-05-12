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Рифат Жемалетдинов рассказал, как сдружился с Дмитрием Бариновым

Рифат Жемалетдинов рассказал, как сдружился с Дмитрием Бариновым
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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о дружбе с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

«Как сложилось, что мы стали друзьями? Мы же антиподы? Для меня это тоже загадка. Два совсем разных человека. Когда он пришёл в «Локомотив», лет в 14–15, я его просто ненавидел, до того он был самовлюблённым (улыбается). Его все били по ногам, в спортивном плане, а он всем сзади на ахиллы наступал. Такая ненависть была. И мы как-то начали потихоньку общаться. Один интерес, другой… Постепенно сдружились и стали лучшими друзьями.

Насколько дружба и наличие одноклубника в сборной помогает идти к цели? Когда приезжаешь в сборную, всегда хочется, чтобы рядом с тобой были родные люди, из одного клуба, потому что легче адаптироваться, особенно в первый раз. Тебе проще со всеми начинать общаться, нежели чем когда ты приезжаешь один и ходишь как отброс общества. Намного легче, да», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

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