Рифат Жемалетдинов рассказал, как сдружился с Дмитрием Бариновым

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о дружбе с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.
«Как сложилось, что мы стали друзьями? Мы же антиподы? Для меня это тоже загадка. Два совсем разных человека. Когда он пришёл в «Локомотив», лет в 14–15, я его просто ненавидел, до того он был самовлюблённым (улыбается). Его все били по ногам, в спортивном плане, а он всем сзади на ахиллы наступал. Такая ненависть была. И мы как-то начали потихоньку общаться. Один интерес, другой… Постепенно сдружились и стали лучшими друзьями.
Насколько дружба и наличие одноклубника в сборной помогает идти к цели? Когда приезжаешь в сборную, всегда хочется, чтобы рядом с тобой были родные люди, из одного клуба, потому что легче адаптироваться, особенно в первый раз. Тебе проще со всеми начинать общаться, нежели чем когда ты приезжаешь один и ходишь как отброс общества. Намного легче, да», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».
- 12 мая 2023
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