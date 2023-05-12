Сёмин одобрил решение Александра Мостового стать тренером

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

«Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу. У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет. Но должность тренера неожиданно назначают — одного уволили, другого взяли. Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. В составе сборных СССР и России он провёл 70 матчей, в которых забил 13 мячей.

Юрий Сёмин является трёхкратным чемпионом России (2002, 2004, 2018) и шестикратным обладателем кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2019, 2020).