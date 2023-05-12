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Тудор — о Малиновском: фантастически умён, но ему нужно адаптироваться

Тудор — о Малиновском: фантастически умён, но ему нужно адаптироваться
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор высказался о качествах украинского полузащитника Руслана Малиновского.

«Он терял важные мячи во втором тайме матча с «Лансом», но был хорош в битве с «Лионом». Мы хотели пригласить именно его в нашу команду, потому что Малиновский очень техничен, фантастически умён, он понимает футбол. Конечно, он чувствует давление, как и каждому иностранцу, ему нужно адаптироваться, особенно потому, что он прибыл из итальянской лиги. Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него, в его талант, а также в его человеческие качества», – цитирует хорватского специалиста RMC.

30-летний Малиновский перебрался в «Марсель» по договору аренды из «Аталанты» в январе этого года. В текущем сезоне Лиги 1 он забил один гол, проведя 16 матчей. «Марсель», ведущий борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимает третье место в таблице французской Лиги 1, набрав 70 очков после 34 туров. У «Ланса», идущего вторым, 72 очка. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (78).

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