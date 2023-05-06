Игор Тудор: Малиновский прогрессирует, мы очень довольны им

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассказал о полузащитнике команды Руслане Малиновском.

«Он провёл отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны», — приводит слова Тудора RMC Sport.

Руслан Малиновский перешёл в «Марсель» в январе нынешнего года на правах аренды из итальянской «Аталанты». Срок арендного соглашения истекает нынешним летом. В текущем сезоне чемпиона Франции на счету украинского футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол. В кубке Франции футболист провёл три игры и забил столько же мячей.

Текущая трансферная стоимость игрока согласно портала Transfermarkt составляет € 18 млн.

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