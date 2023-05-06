Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игор Тудор: Малиновский прогрессирует, мы очень довольны им

Игор Тудор: Малиновский прогрессирует, мы очень довольны им
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассказал о полузащитнике команды Руслане Малиновском.

«Он провёл отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны», — приводит слова Тудора RMC Sport.

Руслан Малиновский перешёл в «Марсель» в январе нынешнего года на правах аренды из итальянской «Аталанты». Срок арендного соглашения истекает нынешним летом. В текущем сезоне чемпиона Франции на счету украинского футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол. В кубке Франции футболист провёл три игры и забил столько же мячей.

Текущая трансферная стоимость игрока согласно портала Transfermarkt составляет € 18 млн.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге

Материалы по теме
Где Лео Месси продолжить карьеру? Рейтинг самых перспективных клубов
Рейтинг
Где Лео Месси продолжить карьеру? Рейтинг самых перспективных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023