Игор Тудор: Малиновский прогрессирует, мы очень довольны им
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассказал о полузащитнике команды Руслане Малиновском.
«Он провёл отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны», — приводит слова Тудора RMC Sport.
Руслан Малиновский перешёл в «Марсель» в январе нынешнего года на правах аренды из итальянской «Аталанты». Срок арендного соглашения истекает нынешним летом. В текущем сезоне чемпиона Франции на счету украинского футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол. В кубке Франции футболист провёл три игры и забил столько же мячей.
Текущая трансферная стоимость игрока согласно портала Transfermarkt составляет € 18 млн.
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