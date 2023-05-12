Динияр Билялетдинов объяснил, с чем связан спад результатов «Спартака»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о причинах спада результатов московского «Спартака».
«Думаю, была не та подготовка, не очень продуманная. Неплохо «Спартак» начинал первые игры, но потом всё куда-то пропало. Психологическая устойчивость, уверенность в своих силах подорвалась в какой-то момент. Но тут вопрос в том, что «Спартак» — заложник своей философии. Мы понимаем, что они хотят играть, атаковать, но при этом получается, что защита не всегда стабильно играет. Не думаю, что в «Спартаке» есть вопросы, чтобы играть зрелищно и активно. Они всегда стараются так играть, но при этом страдают в обороне. Надо наладить баланс. Если они это сделают, то будет очень интересная команда», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Спартак» расположился в турнирной таблице на четвёртой строчке, набрав 49 очков.
- 12 мая 2023
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