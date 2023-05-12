Анчелотти: камбэки «Реала»? Это нечто особенное, что невозможно объяснить

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выход баскетбольной команды мадридского клуба в «Финал четырёх». Баскетболистам удалось совершить камбэк в противостоянии с «Партизаном».

«Камбэк баскетболистов? Девиз всего клуба «Вперёд, «Реал», до конца!», это как второе имя для нас. Это нечто особенное, что присуще этому клубу, то, что невозможно объяснить. Мы в восторге от того, что сделала наша баскетбольная команда», – приводит слова Анчелотти Сope.

Накануне баскетбольный клуб «Реал» сумел отыграться с 0-2 в четвертьфинальной серии плей-офф с сербским «Партизаном». 11 мая в Мадриде испанцы выиграли пятый матч серии со счётом 98:94 и вышли в «Финал четырёх». В полуфинальной стадии соревнований «Реал» сыграет с «Барселоной».