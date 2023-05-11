«Реал» вышел в Финал четырёх Евролиги, вырвав победу у «Партизана» в пятом матче

В Мадриде (Испания) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между местным «Реалом» и сербским «Партизаном». Победу со счётом 98:94 (22:23, 17:32, 30:21, 29:18) одержали хозяева площадки и вышли в Финал четырёх.

Самым результативным игроком в составе победителей стал босниец Джанан Муса, набравший 20 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал испанец Серхио Родригес. В составе «Партизана» отличился американец Кевин Пантер – на его счету 28 очков.

В полуфинальной стадии соревнований «Реал» сыграет с «Барселоной». Второго финалиста турнира определят греческий «Олимпиакос» и «Монако». Финал четырёх Евролиги в сезоне-2022/2023 пройдёт с 19 по 24 мая в Каунасе (Литва). Действующим победителем турнира является турецкий клуб «Анадолу Эфес».