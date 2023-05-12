Защитник «Динамо» Сазонов: не хочу говорить о слухах об уходе Йокановича — он наш тренер

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Не хочу говорить про слухи об уходе Йокановича. Сейчас он наш тренер. Мы играем. Выиграли — и все счастливы», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Славиши Йокановича набрала 42 очка после 26 матчей. Ранее чемпионский титул обеспечил себе санкт-петербургский «Зенит» (64). В ближайшем туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Ахматом». Матч состоится в воскресенье, 14 мая. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.