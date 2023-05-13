Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост главного тренера

«Ницца» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор INEOS, фонда, владеющего «Ниццей», Дэйв Брейлсфорд желает видеть на посту главного тренера команды Грэма Поттера. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

В данный момент действиями команды руководит бывший капитан «орлят» Дидье Дигар, заменивший Люсьена Фавра на посту тренера «Ниццы» после зимней паузы. В течение нескольких недель результаты южан при Дигаре улучшились, и в клубе даже подумывали о том, чтобы оставить Дидье на постоянной основе, однако с начала весны «Ницца» выиграла всего два матча чемпионата Франции, опустившись на восьмое место, и вылетела из Лиги конференций, уступив в четвертьфинале «Базелю».

Таким образом, «Ницца» решила пригласить на тренерский пост специалиста с именем, но единодушия в руководстве клубом нет. Как ранее сообщала L'Equipe, главной целью южан был тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, кандидатуру которого продвигает Жан-Клод Блан, недавно присоединившийся к INEOS.

Однако, по информации Nice-Matin, Мотта рассчитывает дождаться вакансии в «ПСЖ». Поэтому идея Брейлсфорда, ратующего за приглашение Поттера, который после увольнения из «Челси» остаётся безработным, находит отклик у владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа.

Материалы по теме
«Вест Хэм» рассматривает возможность пригласить Грэма Поттера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023