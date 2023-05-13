«Ницца» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост главного тренера

Спортивный директор INEOS, фонда, владеющего «Ниццей», Дэйв Брейлсфорд желает видеть на посту главного тренера команды Грэма Поттера. Об этом сообщает издание Nice-Matin.
В данный момент действиями команды руководит бывший капитан «орлят» Дидье Дигар, заменивший Люсьена Фавра на посту тренера «Ниццы» после зимней паузы. В течение нескольких недель результаты южан при Дигаре улучшились, и в клубе даже подумывали о том, чтобы оставить Дидье на постоянной основе, однако с начала весны «Ницца» выиграла всего два матча чемпионата Франции, опустившись на восьмое место, и вылетела из Лиги конференций, уступив в четвертьфинале «Базелю».
Таким образом, «Ницца» решила пригласить на тренерский пост специалиста с именем, но единодушия в руководстве клубом нет. Как ранее сообщала L'Equipe, главной целью южан был тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, кандидатуру которого продвигает Жан-Клод Блан, недавно присоединившийся к INEOS.
Однако, по информации Nice-Matin, Мотта рассчитывает дождаться вакансии в «ПСЖ». Поэтому идея Брейлсфорда, ратующего за приглашение Поттера, который после увольнения из «Челси» остаётся безработным, находит отклик у владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа.
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