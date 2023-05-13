Скира: Алешандре Пато вернулся в «Сан-Паулу»

33-летний нападающий Алешандре Пато присоединится к «Сан-Паулу» в качестве свободного агента до декабря 2023 года. О возвращении форварда в клуб сообщил итальянский инсайдер Николо Скира в своём «Твиттере».

Ранее Скира сообщал о существовании устной договорённости игрока с клубом. Нападающий, по слухам, будет получать фиксированную зарплату, размер которой напрямую связан с результативностью и количеством матчей.

Пато восстановился после операции на правом колене, проведённой в сентябре прошлого года, и может сыграть в ближайших матчах команды под руководством Доривала Жуниора. Алешандре набирал форму на базе в Барра-Фунде в Сан-Паулу и не выходил на поле с 13 августа прошлого года, когда ещё защищал цвета «Орландо Сити» в МЛС.

Предыдущий тренер «Сан-Паулу» Рожерио Сени наложил вето на подписание контракта с 33-летним нападающим. Легендарный вратарь сборной Бразилии опасался, что Пато окажется физически слабее остальной части команды. По техническому вопросу к игроку вопросов не было.

В прошлом сезоне МЛС Пато отыграл 27 матчей, проведя на поле в общей сложности 1584 минуты. Он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Для Пато заход в «Сан-Паулу» случается в третий раз за карьеру. С 2014 по 2015 год он провёл 62 матча и ещё 20 матчей наиграл в сезоне-2019/2020.