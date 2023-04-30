Педриньо отверг обвинения в домашнем насилии

Нападающий Педро Габриэл, с которым расторг контракт «Сан-Паулу», отверг выдвигаемые в его сторону обвинения в домашнем насилии.

«В связи с несправедливым расторжением договора, объявленным клубом «Сан-Паулу», я публично заявляю, что это решение непонятно с учётом реальных фактов. К сожалению, расторжение договора было основано на преступной выборочной утечке старых и отредактированных сообщений, которые правоохранительные органы восприняли не в мою пользу», — приводит слова Педриньо Globo.

Напомним, в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция приняла её заявление. Педриньо выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива».