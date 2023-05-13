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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 27-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 27-го тура
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Сегодня, 13 мая, матчем «Урал» — «Оренбург» стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 27-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

13 мая, суббота:

«Урал» — «Оренбург» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Химки» — «Спартак» (Химки, 14:00 мск);
«Зенит» – «Краснодар» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
ЦСКА — «Торпедо» (Москва, 19:00 мск).

14 мая, воскресенье:

«Крылья Советов» – «Локомотив» (Самара, 14:00 мск);
«Динамо» – «Ахмат» (Москва, 16:30 мск);
«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 19:00 мск);
«Факел» — «Пари Нижний Новгород» (Воронеж, 19:00 мск).

Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит» — 64 очка. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (51), третье — «Ростов» (50).

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