Звёздные футболистки «Челси» Хардер и Эрикссон перейдут в «Баварию»

Звёздные футболистки лондонского «Челси» Магдалена Эрикссон и Пернилле Хардер летом перейдут в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Fotbollskanalen.

По информации источника, Эрикссон, которой активно интересовались мадридский «Реал» и французский «Лион», приняла решение подписать контракт с «Баварией» из-за возможных сложностей при подготовке к предстоящему чемпионату мира по футболу среди женщин.

Эрикссон играла за «Челси» с 2017 году, выиграв с командой четыре чемпионских титула в Англии, а также ещё пять трофеев. До перехода в лондонскую команду защитница выступала в родной Швеции, где дважды становилась чемпионкой страны.

Пернилле Хардер уже играла в чемпионате Германии за «Вольфсбург». Нападающая из Дании выступала за «Челси» с 2020 года.