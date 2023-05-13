«Арис» отметит День матери

Матч 34-го тура чемпионата Кипра «Арис» — «Аполлон» пройдёт под знаком Дня матери. Встреча состоится в воскресенье, 14 мая. Начало игры — в 19:00 мск.
«Лимасольское дерби между «Арисом» и «Аполлоном» называют «дерби богов», афиша выглядит довольно воинственной. С учетом турнирной ситуации и скорой развязки чемпионата все волнуются, царит напряжение.
Но очередному домашнему матчу мы бы хотели придать атмосферу семейственности, больше уюта и любви, тем более 14 мая отмечается День матери. Мы не могли пройти мимо этого события. «Арис» превозносит женщин: это наши болельщицы, мамы наших футболистов и детей в академии, сотрудницы клуба. Все они активно поддерживают «Арис». И мы всегда стараемся сделать для них приятное: отмечаем 8 марта и День тёщи, радуемся, что женщин на трибунах становится больше.
Собираем поздравления от наших болельщиков, чтобы показать на табло в перерыве матча. Все, кто хочет поздравить и пригласить маму на футбол, получат бесплатный билет», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.
- 13 мая 2023
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