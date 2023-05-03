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Никита Ковальчук назначен спортивным директором академии «Ариса»

Никита Ковальчук назначен спортивным директором академии «Ариса»
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Никита Ковальчук, более известный как блогер Картавый Ник, сегодня был назначен спортивным директором академии «Ариса», сообщает телеграм-канал клуба.

В обязанности Ковальчука будет входить организация тренировочных циклов всех команд академии, селекция, а также развитие тренеров клуба. Одной из основных задач 35-летнего менеджера станет развитие юных талантов команды.

Отдельно сообщается, что Ковальчук продолжит работать ассистентом главного тренера «Ариса» U19.

Никита Ковальчук – создатель YouTube-канала «Картавый Футбол» и одноимённого футбольного клуба. До сотрудничества с кипрским клубом он входил в тренерский штаб молодёжной команды «Сочи», а также тренировал женскую и юношескую команды «Метты» в Латвии.

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