Никита Ковальчук назначен спортивным директором академии «Ариса»

Никита Ковальчук, более известный как блогер Картавый Ник, сегодня был назначен спортивным директором академии «Ариса», сообщает телеграм-канал клуба.

В обязанности Ковальчука будет входить организация тренировочных циклов всех команд академии, селекция, а также развитие тренеров клуба. Одной из основных задач 35-летнего менеджера станет развитие юных талантов команды.

Отдельно сообщается, что Ковальчук продолжит работать ассистентом главного тренера «Ариса» U19.

Никита Ковальчук – создатель YouTube-канала «Картавый Футбол» и одноимённого футбольного клуба. До сотрудничества с кипрским клубом он входил в тренерский штаб молодёжной команды «Сочи», а также тренировал женскую и юношескую команды «Метты» в Латвии.