Обляков — о результативности: начал играть выше, на этой позиции я как рыба в воде

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал причину роста своей результативности после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.
Потому что я стал играть выше в полузащите, на сборах провёл все игры на этой позиции. В каких-то матчах играл слева, когда Зайнутдинов сломался, но тренерский штаб хочет, чтобы я играл ближе к атаке, там я, наверное, больше пользы всё-таки приношу. Стало получаться, забивал и просто начал получать удовольствие от игры, я кайфую от этой позиции, чувствую себя как рыба в воде.
И с таким настроением, где-то забил, отдал голевую, приехал из сборной и получил эмоциональный всплеск. Захотелось играть ещё лучше, выплеснуть всю эту энергию в нужную сторону», — сказал Обляков в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Обляков провёл 24 матча в составе ЦСКА, забил семь голов и отдал пять голевых передач.
- 13 мая 2023
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