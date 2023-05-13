Обляков — о замене в матче с «Оренбургом»: просто ушиб, буду готов сыграть с «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о повреждении, полученном в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Обляков был заменён в первом тайме.
«Что случилось? Защитник «Оренбурга» мне маленько спину промял, и я не смог продолжить матч. Это был ушиб спины. Я хотел продолжить, но понял, что на ногу наступать не могу. Очень сильно «стреляло» в спину, я попросил замену.
Испугался? Конечно, не хотелось бы ещё раз получить травму. На самом деле просто небольшой ушиб. Были задеты нервные окончания, ничего страшного. Я сейчас восстанавливаюсь, всё хорошо.
Буду ли готов сыграть с «Торпедо»? Да», — сказал Обляков в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
ЦСКА и «Торпедо» встретятся сегодня, 13 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 13 мая 2023
-
12:57
-
12:50
-
12:49
-
12:49
-
12:36
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:02
-
12:01
-
11:55
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:29
-
10:18
-
10:13
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:59
-
09:48
-
09:45