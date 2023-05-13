Обляков — о замене в матче с «Оренбургом»: просто ушиб, буду готов сыграть с «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о повреждении, полученном в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Обляков был заменён в первом тайме.

«Что случилось? Защитник «Оренбурга» мне маленько спину промял, и я не смог продолжить матч. Это был ушиб спины. Я хотел продолжить, но понял, что на ногу наступать не могу. Очень сильно «стреляло» в спину, я попросил замену.

Испугался? Конечно, не хотелось бы ещё раз получить травму. На самом деле просто небольшой ушиб. Были задеты нервные окончания, ничего страшного. Я сейчас восстанавливаюсь, всё хорошо.

Буду ли готов сыграть с «Торпедо»? Да», — сказал Обляков в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА и «Торпедо» встретятся сегодня, 13 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.