Мельников высказал мнение о важности результата для «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

«Праздник должен быть праздником. В то же время у тренеров «Зенита» есть желание выпустить на поле тех, кто получал мало игрового времени по ходу сезона. У «Зенита» не такие слабые игроки на скамейке, чтобы они вышли и ударили в грязь лицом. Наоборот, для них это шанс показать себя.

Имеет ли результат значение для «Зенита»? Конечно, даже разговора нет. Придёт народ, придёт руководство «Зенита». Хочется провести матч, за которым последует чествование, на хорошей позитивной ноте. С задачами на сезон всё понятно — «Зенит» их выполнил. Но всё равно положительные эмоции от результата важны.

Я думаю, в игре с «Краснодаром» тренеры «Зенита» выпустят основной состав или будут усиливать стартовый по ходу матча, в зависимости от того, как он сложится. А вот в оставшихся трёх играх РПЛ уже можно будет посмотреть в деле молодёжь. Это самое логичное», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».