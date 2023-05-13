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Бывший тренер сборной Армении Минасян: Сперцян дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге

Бывший тренер сборной Армении Минасян: Сперцян дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге
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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов к выступлению в ведущих чемпионатах Европы.

«Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге. Я считаю, что он может поиграть в Испании, этот турнир подходит ему по стилю. Сейчас есть две очень сильные лиги — английская и итальянская, они на данный момент опережают остальные чемпионаты топ-5. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов. Там можно начинать. Если посмотреть на Мхитаряна, он шёл по нарастающей — «Шахтёр», дортмундская «Боруссия». Надо идти тем же путём, чтобы не затеряться», —приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 36 встречах в составе краснодарского клуба во всех турнирах, забил в них 14 голов и отдал 11 голевых передач.

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Источник: полузащитник «Краснодара» Сперцян не сыграет в матче РПЛ с «Зенитом»
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