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Источник: полузащитник «Краснодара» Сперцян не сыграет в матче РПЛ с «Зенитом»

Источник: полузащитник «Краснодара» Сперцян не сыграет в матче РПЛ с «Зенитом»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сперцян не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряжённым графиком. Впереди у команды важный матч финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Уралом», который намечен на 17 мая.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 36 матчах в составе краснодарского клуба во всех турнирах, забил в них 14 голов и отдал 11 голевых передач.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт сегодня, 13 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча. На матче также состоится награждение игроков и тренерского штаба хозяев в связи с досрочным завоеванием титула чемпионов России.

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