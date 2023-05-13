Гиорги Шелия: не вижу никаких ограничений в Грозном

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказал мнение о Грозном и рассказал о премиальных в клубе.

«Если честно, Грозный — нормальный город. Не вижу никаких ограничений. Профессионал сосредоточен на футболе. Конечно, я хожу по ресторанам, торговым центрам — ограничений нет.

Грозный — чистый и красивый город. Приглашаю всех к нам, приезжайте. Здесь добрые люди и вкусная кухня. Кадырова я однажды видел на тренировке, он мне запомнился серьёзным человеком.

В «Ахмате» нормальные премиальные — за «Спартак» и «Зенит» дают одинаково, никаких различий нет», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 43 очка за 26 матчей.