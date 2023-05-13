Абаскаль извинился перед журналистами и не стал отвечать на вопросы после игры с «Химками»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопросы после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).
«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые переходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Счёт в матче на 23-й минуте точным ударом со штрафного открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. Ответный мяч «Спартака» на 56-й минуте забил нападающий Александр Соболев. С 45+2-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления полузашитника Даниила Денисова.
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