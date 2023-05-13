«Всё очевидно». Защитник «Спартака» Денисов — об удалении в матче с «Химками»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
«Мы сыграли вничью — я не могу быть довольным. Как и не могу быть довольным своим удалением и всем вытекающим из этого. Обычно я не комментирую судейство, но всем очевидно, что второй жёлтой не было. Я посмотрел повтор — даже не было контакта. Это даже не фол, а если фол, то не жёлтая карточка. Тут всё очевидно.
Пытался сказать судье. Я подошёл и очень спокойно попросил объяснить, в чём заключается фол. Никаких объяснений не последовало. Когда смотришь РПЛ и европейские чемпионаты или Лигу чемпионов, то ощущается разница в единоборствах и в том, что дозволено игрокам», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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