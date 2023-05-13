«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест»

Сегодня, 13 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, обслуживала игру бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Победу в матче одержал «Челси» со счётом 2:1.

На гол нападающего «лесников» Тайво Авонийи на 13-й минуте синие ответили дублем Рахима Стерлинга, а на 62-й минуте уже форвард «Ноттингема» забил свой второй гол, который и стал последним в матче.

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе. У «Ноттингема» — 33 балла и 16-е место в таблице.

Следующий матч команда Фрэнка Лэмпарда проведёт с «Манчестер Сити» на выезде 21 мая. «Ноттингем Форест» 20 мая встретится с «Арсеналом» на домашней арене.