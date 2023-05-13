«Саутгемптон» вылетел из английской Премьер-лиги
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Сегодня, 13 мая, «Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» в матче 36-го тура АПЛ со счётом 0:2 и потерял шансы сохранить прописку в высшем английском дивизионе.
В данный момент «Саутгемптон» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице, набрав 24 очка после 36 проведённых матчей. От 17-го места, дающего право остаться в английской Премьер-лиге на следующий сезон, «святых» отделяет восемь очков за два тура до конца чемпионата.
В АПЛ «Саутгемптон» выступал с сезона-2012/2013. В нынешней кампании «святые» потерпели 24 поражения — больше, чем в любом другом сезоне.
Из высшего английского дивизиона «святые» вылетают в третий раз в истории. Ранее это случалось в 2005 и 1974 годах. В 36 матчах этого сезона «Саутгемптон» одержал только шесть побед.
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