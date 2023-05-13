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ЦСКА — «Торпедо» 3:0, результат матча 27-го тура РПЛ 13 мая 2023 года

ЦСКА разгромил «Торпедо» в домашнем матче РПЛ
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На пятой минуте матча нападающий армейцев Фёдор Чалов открыл счёт в игре.

На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды.

На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.

На 91-й минуте встречи Чалов записал в свой актив второй забитый мяч, реализовав пенальти. Матч так и завершился – 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 54 очка. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на четыре балла. При этом у команды Валерия Карпина на одну игру меньше.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Чалов – 5'   2:0 Обляков – 38'   3:0 Чалов – 90+1'
Удаления: нет / Самсонов – 90+2'
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