«Торпедо» вылетело из Российской Премьер-Лиги

Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3).
За три тура до конца чемпионата торпедовцы отстают от спасительной, 14-й строчки на 10 очков. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».
Счёт в матче был открыт на пятой минуте усилиями нападающего Фёдора Чалова. На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды. На 91-й минуте встречи Чалов записал в свой актив второй забитый мяч, реализовав пенальти.
Таким образом, ЦСКА располагается в турнирной таблице на второй строчке, набрав 54 очка. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на четыре балла. При этом у команды Валерия Карпина на одну игру меньше. «Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.
- 13 мая 2023
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