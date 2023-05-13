Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:0).

«Всё было гармонично. Почему долгое время не было замен? Счёт 2:0 всегда вызывает чувство расслабленности — не хотелось делать резких движений. Ребята хорошо справились с задачей, которая перед ними ставилась. Теперь есть время для восстановления к следующему матчу.

Моменты, которыми недоволен? Быстрый гол должен был нас раскрепостить, но мы долго приходили в себя, медленно двигали мяч: требовалось время, чтобы вернуться в игру. Но не скажу, что это был момент расслабленности.

Отдам должное сопернику, который перекроил состав. Вся команда хорошо давила и прессинговала — пыталась быстро перейти в атаку. Мы получили достойного и очень неприятного соперника», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.