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Иван Обляков объяснил свою результативную игру после возобновления РПЛ

Иван Обляков объяснил свою результативную игру после возобновления РПЛ
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Футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал, как прибавил в результативности в весенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Прибавил за счёт работы. Стараюсь выкладываться полностью — с этим всё приходит. Может, потому что ещё стал ближе к атаке играть. Когда пошло, начал забивать — получаю больше удовольствия.

Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает нужным. Связка с Чаловым? У нас она всегда была. Мы хорошо чувствуем друг друга. Сейчас стало больше заметно, потому что больше отдаём друг другу», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Весной 24-летний россиянин забил шесть мячей в девяти матчах внутреннего первенства. Всего на его счету восемь голов в этом сезоне РПЛ.

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