«Все удивлённо на него глянули». Блинов — о словах Адвоката после 1:1 с «Баварией»

Бывший руководитель отдела по работе с болельщиками «Зенита» Алексей Блинов рассказал о влиянии тренера Дика Адвоката на команду в ходе Кубка УЕФА в 2008 году, который выиграла петербуржская команда.

«Дик ― человек, нацеленный на результат и победы. Меня больше всего поразил момент в Мюнхене после первого полуфинала с «Баварией». Мы сыграли 1:1, матч был очень сложный, все ребята сидели уставшие и ждали самолёта. В тот момент Дик громко сказал: «Сегодня я понял, что мы точно будем играть в финале». После этих слов все игроки очень удивлённо на него посмотрели, а особенно Пашка Погребняк. Многие не понимали, как можно настолько уверенно говорить о таких вещах. Но Дик верил, и это передавалось команде.

У Адвоката уникальная энергия победителя. Хотя, когда с ним беседуешь, у тебя не появляется ощущения, что этот человек способен завести коллектив на победы. Но он был очень мощным, от запала Дика можно было прикуривать», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.