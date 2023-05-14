Экс-менеджер «Зенита» Блинов рассказал, как ходил с Диком Адвокатом в Эрмитаж

Бывший глава отдела «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал об экс-тренере команды Дике Адвокате.
«Я с большой теплотой вспоминаю момент, как мы с сынулей гуляли по Дворцовой площади и он захотел выпить чаю. Мы зашли в отель Kempinski, а там в этот момент сидели Дикуля (Адвокат. — Прим. «Чемпионата») и его помощник Корнелиус Пот. Они нас увидели, мы начали общаться, а мой сын в этот момент ходил в детский сад и первые знания в английском языке уже получал. Дик мило пообщался с моим парнишкой, потом повернулся ко мне и говорит: «Смотри, как у тебя сын по-английски говорит! А ты до сих пор выучить не можешь, бездарь».
Ещё мы вместе ходили в Эрмитаж, куда нас пригласил директор музея Михаил Пиотровский. Это было его знакомство с музеем, и Дик очень эмоционально воспринял всё, что он там увидел, несмотря на то что он не очень близок к искусству», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 мая 2023
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