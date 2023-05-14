Экс-менеджер «Зенита» вспомнил, как Аршавин разрядил обстановку перед финалом Кубка УЕФА

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал, как Андрей Аршавин шуткой снял напряжение перед финалом Кубка УЕФА сезона-2007/2008. «Зенит» в решающем матче обыграл шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0.

«Андрей Сергеевич был лидером не только на поле, он умел разрядить команду, когда того требовала ситуация. Помню, как улетали на сборы в Нидерланды. Стоим в автобусе, который повезёт нас до самолёта, все напряжённые, собранные. И в этот момент Аршавин говорит: «Ребят, а чего вы нахмурились? Нам повезло ― у нас всего один финал. Это у Блинова вон целых два». У меня просто как раз должна была быть финальная игра в «Что? Где? Когда?». После этой шутки Андрея Сергеевича всех чуть немного отпустило.

Я свой финал в итоге проиграл. Про что Аршавин тоже не упустил случая пошутить. На утро после победы мы пересеклись с ним у лифта, Андрей Сергеевич посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал: «Ну что, Алексей? Мы-то свой финал выиграли, а вы вот проиграли», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.