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Игроки «Осасуны» устроили коридор почёта для арбитра Матеу Лаоса

Игроки «Осасуны» устроили коридор почёта для арбитра Матеу Лаоса
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Футболисты «Осасуны» выстроились в коридор рядом с арбитром Матеу Лаосом после матча 34-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (3:1).

Фото: Football Espana

Нынешний сезон станет для 46-летнего Лаоса последним в качестве главного арбитра. В следующем сезоне судья сможет работать в качестве видеоассистента. После матча с «Альмерией» игроки «Осасуны» обнимали арбитра и пожимали ему руку. Лаос судит матчи Ла Лиги с 2008 года. Арбитр работал на чемпионатах мира 2018 и 2022 года.

«Осасуна» — «Алмьерия». Обзор матча 34-го тура Ла Лиги-2022/23.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании нынешнего сезона, набрав 47 очков в 34 матчах.

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