«Фиорентина» согласна отпустить Амрабата в «Барселону» за € 20-25 млн

«Фиорентина» обсудила с «Барселоной» стоимость компенсации за переход полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает журналист Тони Хуанмарти в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «фиалок» хочет выручить с продажи своего лидера € 20-25 млн.
Сообщается, что боссы итальянской команды не будут препятствовать уходу марокканского хавбека. Клуб окажет всяческое содействие игроку и его представителям при переговорах с «Барселоной».
В текущем сезоне на счету Амрабата 45 матчей в составе «фиалок» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года (в соглашении есть опция продления ещё на один сезон). Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 14 мая 2023
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