«Барселона» летом может приобрести Амрабата

Руководство «Барселоны» намерено возобновить переговоры с «Фиорентиной» по вопросу покупки полузащитника «фиалок» Софьяна Амрабата, сообщает As.
По информации источника, главного тренера каталонцев Хави беспокоит отсутствие в команде качественного игрока опорной зоны. По слухам, Серхио Бускетс и Франк Кессье летом могут покинуть «блауграну».
Сообщается, что «Барселона» рассчитывает купить 26-летнего марокканца по разумной цене, так как срок контракта Амрабата с «фиалками» подходит к концу.
Напомним, каталонский клуб был заинтересован в трансфере полузащитника ещё в зимнее окно, однако боссы флорентийцев тогда наложили запрет на переход своего футболиста в стан сине-гранатовых.
В текущем сезоне на счету марокканского хавбека 43 матча в составе «фиалок» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Амрабата по данным интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.
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