«Манчестер Сити» продлил свою победную серию в АПЛ до 11 матчей

Обыграв «Эвертон» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (3:0), «Манчестер Сити» продлил свою победную серию до 11 игр в высшем английском дивизионе.

Победа над командой Шона Дайча стала для «горожан» 11-й подряд в рамках английской Премьер-лиги. Более того, с учётом всех соревнований «Манчестер Сити» не проигрывал уже 22 матча.

В последний раз команда Пепа Гвардиолы уступала в начале февраля, проиграв «Тоттенхэму» на выезде в матче 22-го тура АПЛ (0:1). За период с февраля по май «Ман Сити» выиграл 18 матчей и ещё четыре встречи свёл вничью.

Следующую игру «горожане» проведут с «Реалом» Мадрид в 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Этихад» в Манчестере. Первая игра между этими командами завершилась вничью со счётом 1:1.