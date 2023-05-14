Гвардиола — о матче с «Эвертоном»: великолепная игра. Мы контролировали её с первых минут

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:0).
«Между двумя полуфинальными матчами Лиги чемпионов мы провели непростой матч с «Эвертоном». Эта команда неделю назад забивала пять мячей «Брайтону». Стоит отметить, что уже с первой минуты мы взяли игру под контроль и провели великолепный матч. Нам нужно одержать ещё две победы, чтобы стать чемпионами.
Наши оппоненты глубоко оборонялись на протяжении всего матча. Но это не мешало нам контролировать игру и атаковать свободные зоны. Каждая победа придаёт нам силы на следующую игру.
Дальше нам предстоит сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов. Я сказал игрокам, чтобы они постарались расслабиться и делать то, что делали на протяжении последних нескольких сезонов», – приводит слова Гвардиолы BBC.
- 14 мая 2023
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