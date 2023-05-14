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В «Динамо» объявили об отставке Йокановича с поста главного тренера

В «Динамо» объявили об отставке Йокановича с поста главного тренера
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

«К следующему матчу команду будет готовить новый тренер», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.

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