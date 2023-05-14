Промес приобрёл футболку Иньесты за 2,5 млн рублей на благотворительном вечере Реброва

Технический координатор «Спартака», экс-голкипер клуба Артём Ребров рассказал об активном участии нападающего красно-белых Квинси Промеса в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Сумма за футболку Иньесты — самая крупная? Да! 2,5 млн рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принёс её на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна. Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси — футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Промес перешёл в «Спартак» в августе 2014 года, подписав с клубом четырёхлетний контракт.
- 14 мая 2023
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29