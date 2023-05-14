Промес приобрёл футболку Иньесты за 2,5 млн рублей на благотворительном вечере Реброва

Технический координатор «Спартака», экс-голкипер клуба Артём Ребров рассказал об активном участии нападающего красно-белых Квинси Промеса в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Сумма за футболку Иньесты — самая крупная? Да! 2,5 млн рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принёс её на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна. Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси — футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Промес перешёл в «Спартак» в августе 2014 года, подписав с клубом четырёхлетний контракт.